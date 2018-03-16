На «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудникам вручили грамоты ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства

В пятницу, 16 марта, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов вместе с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской облгосадминистрации Евгением Гладковым поздравили сотрудников предприятия с наступающим праздником и наградили их грамотами.

Об этом сообщается на странице ОКП в Facebook.

По словам Гладкова, коллектив предприятия хорошо «вошел» в отопительный сезон.

- Слова вам благодарности за то, что нормально стабильно прошли отопительный сезон. Мы всегда понимали, что без каких-то аварийных ситуаций не бывает, такие наши основные фонды, к сожалению, не везде хорошие. Но, слава Богу, что благодарю вашему труду, все было организовано. Отдельное спасибо руководству предприятия, вам досталось много испытаний в этом году, - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.

Также он пожелал коллективу всегда получать зарплату вовремя и подчеркнул управленческие качества директора предприятия. В свою очередь Логвинов поблагодарил работников за службу и вручил им грамоты.

- Я вас поздравляю с праздником, у нас очень хороший коллектив. Я рад что с вами работаю, дай бог вам всем здоровья, - сказал он.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» просит горожан погасить долги или подписать договор реструктуризации.