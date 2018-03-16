Порошенко внезапно приехал в зону АТО и представил командующего объединенных сил

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Президент Украины Петр Порошенко представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

«Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - написал он. Порошенко отметил, что поставил перед командующим объединенных сил задачу - укрепить ВСУ, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории.

Также, Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области.

«Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты», - сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Роман Свиридов

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