«Это утопит Николаев в грязи», - Сенкевич считает, что перевыборы горсовета только ухудшат ситуацию

Восстановленный на посту мэра Николаева Александр Сенкевич считает, что перевыборы депутатского корпуса только ухудшат ситуацию в городе, не смотря на то, что это было бы справедливо.

Об этом он сообщил в пятницу, 16 марта после заседания в Центральном районном суде Николаева в комментарии журналистам.

- Вы знаете, с одной стороны это было бы честно, а с другой стороны процедура новых выборов и всего остального она только утопит город в грязи, в разбитых дорогах и падающих деревьях. Поэтому сегодня нужно сосредоточится, поработать, оценить все свои ошибки и промахи и вернутся к конструктивной работе, а не к политическим дрязгам, эмоциям и так далее, если действительно депутаты избирались для того чтобы удовлетворять желания горожан, а не личные амбиции, - заявил Сенкевич.

Отметим, что 16 марта, судья Центрального районного суда Наталья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий.