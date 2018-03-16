«Формат изменен на операцию Объединенных сил», -Порошенко объявил о завершении АТО

Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции.

Об этом глава государства объявил в ходе визита на Донбасс.

- Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса, - ПН), - заявил он.

По словам главы государства, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Порошенко также добавил, что законом о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа «для отпора вражеской агрессии на Донбассе».

- А в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ, - добавил глава государства.

Напомним, ранее Порошенко внезапно приехал в зону АТО и представил командующего объединенных сил