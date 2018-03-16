Луценко манипулирует данными о Бойко, - спецпрокурор Горбатюк

Генпрокурор Юрий Луценко манипулирует, когда говорит, что получал ответ от Департамента спецрасследований об отсутствии представления о привлечении нардепа Юрия Бойко к уголовной ответственности.

Об этом «Украинской правде» рассказал начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, подобные манипуляции генпрокурор использует не впервые.

- На самом деле ситуация развивалась следующим образом: то представление, которое передавал Сергей Лещенко, оно состояло в уголовном деле по подозрению (Сергея - ред) Курченко по уголовному делу о сжиженном газе, где в 2015 году готовились соответствующие процессуальные документы, - пояснил он.

Горбатюк отметил, что это дело его подразделение никогда не расследовало.

С июня по сентябрь 2016 года департамент спецрасследований занимался делом о так называемых «вышках Бойко», которое передал сам Луценко. Но через три месяца подал запрос о результатах расследования и о наличии оснований для привлечения к ответственности Бойко.

- В ответ мы составляем докладную записку о том, что сейчас в материалах дела нет сведений о подписи Бойко в тех или иных документах, которые могли бы свидетельствовать о его причастности в деле, однако следователи разработали и видят перспективу в расследовании дела об исполнителях и руководстве Министерства энергетики, то есть, самого Бойко, - сказал Горбатюк.

Он добавил, что после такой докладной через несколько дней пришло постановление о признании расследование неэффективным и о передаче дела в военную прокуратуру.

- Это решение было незаконно, с элементами фальсификации, поскольку производство никто не изучал, и мы его обжаловали. Но оспаривать мы могли только генпрокурору и он нам отказал в удовлетворении жалобы, по сути ее не рассмотрев, - рассказал начальник департамента спецрасследований.

По его словам, в дальнейшем его докладная неоднократно использовались Луценко для манипуляций.

- Используются манипуляции с этой докладной запиской. Потому, когда ему задают вопрос о представлении в деле сжиженного газа и Курченко, он опирается на докладную Горбатюка по делу о вышек, - добавил Горбатюк.

При этом он отметил, что генпрокурор опирается и обнародовал только вырезанные части докладной, где указывается, что перспективы для расследования по делу Бойко следователи не могут прийти к решению относительно его ответственности в будущем.

- То есть, по представлению, которое ему предоставил Лещенко, к нам никакого запроса не направлялось и направляться не могло, потому что это дело расследовали другие подразделения, поэтому такое утверждение генпрокурора является ложным, - добавил Горбатюк.

Напомним, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Генеральной прокуратуры Украины нет доказательств причастности Бойко к схеме по покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319. По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК «Нафтогаз України» и ГАО «Чорноморнафтогаз» в марте и октябре 2011 года закупили примерно за 400 млн долл. буровые установки В312 и В319 по значительно завышенным ценам.

По словам Луценко, в процессе закупки украли около 144 миллионов долларов. К преступной схеме, согласно показаниям одного из свидетелей по этому делу, были причастны Янукович, Арбузов, экс-глава «Нафтогазу» Евгений Бакулин, бывший глава правления «Чорноморнафтогазу» Валерий Ясюк и другие чиновники. 95 миллионов долларов были перечислены на счета компаний Януковича и Арбузова, более 45 миллионов долларов получили высокопоставленные сотрудники «Нафтогазу України» и «Чорноморнафтогазу», еще 4 миллиона долларов – владелица ПАО «Вернум банк» Наталья Игнатченко за конвертационные услуги.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что смена подозреваемых в деле по «вышкам Бойко» - это «договорняк» Банковой и «Оппоблока».