В Раде после инцидента с «гранатами Савченко» намерены пускать нардепов через «рамки» металлосикателя

В Верховной Раде после инцидента с «оружием Савченко» хотят усилить меры безопасности в парламенте и изменить правила проверки народных депутатов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков, сообщает "Укринформ".

Он сказал, что готов законопроект относительно изменений к Регламенту.

- Единственный механизм избежания случаев, когда народные депутаты проходят с оружием в зал заседаний парламента, - это внесение изменений в Регламент. Между прочим, как раз сегодня утром мы говорили об этом с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Перед этим, позавчера, мы поднимали этот вопрос на заседании комитета и Парубий сказал, что Аппаратом ВР уже подготовлен законопроект, на комитете мы его быстрее доработаем, - сказал Арешонков.

При этом он не исключает, что рассмотрение нового законопроекта в парламенте возможно до лета этого года.

По его словам, подготовленный законопроект предусматривает изменение правил проверки народных депутатов, в частности во время прохождения через металлоискатель.

- Мы хотим изменить правила проверки народных депутатов, которые входят (в помещение парламента - Прим. Ред.). Если во время прохождения через металлодетектор будут обнаружены металлические вещи, народный депутат будет сразу же сдать. То есть у нас есть возможность положить их в специальных шкафов в виде сейфов и, соответственно, внутрь парламента уже заходить без никаких предметов, которые могут быть взрывоопасными, или оружия, - уточнил первый заместитель главы профильного комитета.

В то же время парламентарии видят необходимость в усилении охраны и служебных помещений ВР, а также ограждения балконов в зале заседаний.

- Мы много дискутировали и сейчас подходим к тому, чтобы технические и служебные помещения в Раде тоже были все под охраной. Ведь, например, массивная люстра в зале заседаний ВР в случае возможных диверсий при падении с потолка может накрыть две трети зала. Интересным также является вопрос относительно балконов. Мы изучали опыт парламентов зарубежных стран, в частности Швеции, где гости и журналисты могут наблюдать с балкона за работой заседания через специальное стекло. Бывают случаи, когда во время съемки у операторов могут упасть тяжелые камеры, в результате чего депутат может получить травму, даже смертельную. То есть защита мы также должны внедрить и на этом уровне, - пояснил Арешонков.

К тому же, в Раде рассматривают возможность создания в кулуарах специальных зон для общения народных депутатов и представителей СМИ.

- Аппарат ВР сейчас работает над разработкой законодательного акта, по которому можно будет сделать в парламенте так называемые "зоны для СМИ", чтобы для журналистов создать условия, где бы они могли спокойно общаться с депутатами, а не ловить их в коридорах. Но это ни в коем случае не огороженные резервации, - добавил депутат.

Как сообщалось, 15 марта Савченко вывели из сессионного зала ВР, у нее нашли гранаты и оружие.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.