«Консульства будут закрыты»: Аваков заявил, что россиянам не позволят голосовать в дипучреждениях РФ

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил временно поверенному в делах Российской Федерации в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Об этом он написал в Facebook.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», - сообщил Аваков.

«Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией», - отметил он.

По словам министра, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.

«МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины», - заявил Аваков.

Он отметил, что ранее вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине и довел до него официальную позицию украинской стороны относительно выборов 18 марта.

«Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна», - добавил министр.

В МВД заявили, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.

Напомним, ранее украинские националисты пообещали блокировать российские диппредставительства в день выборов президента РФ.