Адвокаты Сенкевича обратятся еще раз в суд для разъяснения решения, когда их клиенту выходить на работу

Сенкевич со своими адвокатами Представители Алексанадра Сенкевича в суде будут обращаться в суд, чтобы понять, может ли их клиент выходить на работу до окончания срока возможного оспаривания решения суда первой инстанции.

Об этом этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил адвокат Кирилл Юхно.

Как известно, 16 марта судья Центрального райсуда Наталья Черенкова признала незаконным решение Николаевского городского совета о прекращении полномочий городского главы Сенкевича. При этом ответчик может в течение 30 дней оспорить это решение в апелляционной инстанции.

Юрист пояснил, что судья в мотивационной части указала, что подобные решения вступают в силу немедленно, но не применила это выражение в резулятивной части определения.

– Мы будем обращаться в суд для получения разъяснения, – сказал адвокат.

Юхно также пояснил, что судья может внести дополнение, и тогда Сенкевич может немедленно продолжать выполянять обязанности мэра, или же ответить, что ее решение в полном объеме – тогда в срок возможного оспаривания решения суд Александр Сенкевич не сможет приступить к работе на должности городского головы.

В то же время на опубликованном адвокатами фото определения суда рукой дописано, что «решение не набрало законной силы».

Напомним, ранее сообщалось, что бывший мэр Николаева Александр Сенкевич не очень верит в свое возвращение на пост городского головы. При этом он готовится к следующим выборам.