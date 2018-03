Facebook заблокировал компанию, которая помогла Трампу победить на выборах

Facebook заблокировал работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories, которые помогли Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.

Об этом сообщает BBC.

В центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life.

Это приложение составляло психологические портреты пользователей на основе постов в Facebook, личных данных, указанных в социальной сети, и реакций на публикации других пользователей. Также у приложения был доступ к личным данным друзей 270 тысяч пользователей, которые установили This is your digital life.

В Facebook заявляют, что еще в 2015 году узнали о передаче Коганом данных пользователей компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories. В распоряжение компаний могли попасть данные более 200 млн пользователей Facebook.

Фирма Cambridge Analytica утверждает, что по требованию Facebook немедленно удалила всю полученную информацию о пользователях приложения This is your digital life. Однако в заявлении Facebook утверждается, что не вся информация о пользователях была удалена.

На сайте Cambridge Analytica говорится, что компания предоставляла предвыборному штабу Трампа "информационно-консультационные услуги и помогла выиграть выборы". Предположительно, компания передавала штабу Трампа данные о мнениях избирателей. В совет директоров компании входит бывшый советник президента США Стивен Бэннон.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, предвыборный штаб Трампа заплатил компании более 6,2 млн долларов.

Cambridge Analytica также, предположительно, могла сыграть определенную роль во время проведения референдума по вопросу о выходе Британии из ЕС.

Напомним, руководство Twitter подтвердило, что российские боты перед выборами США «ретвитнули» Трампа почти полмиллиона раз.