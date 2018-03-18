Часть нардепов ездит на дорогих иномарках, не указанных в их декларациях, - СМИ

Часть народных депутатов Украины ездит на дорогих иномарках, которые не указаны в их декларациях.

Об этом сообщает «ТСН».

В частности, нардеп от «Оппоблока» Вадим Новинский передвигается на незадекларированном бронированном Mercedes. Парламентарий утверждает, что эта машина является собственностью компании.

На похожем Mercedes в Раду приезжает депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка, настаивая, что только арендует автомобиль.

А семья депутата от БПП Сергея Рудика владеет Mitsubishi и престижной Toyota — последняя записана на жену нардепа.

А член фракции «Самопомич» Татьяна Острикова заявила, что у нее нет авто, поскольку она отдает предпочтение мотоциклам.

Напомним, ранее было опубликовано расследование о шикарном автопарке СБУ, которое пыталась снять с эфира спецслужба.