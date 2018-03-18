Россия отказывается подписать Договор о запрете ядерного оружия, - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет подписывать Договор о запрете ядерного оружия, принятый ООН в июле 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

- Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально, - сказал Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана.

Глава российского МИД уверен, что государства, владеющие ядерным оружием, не пойдут на такой шаг.

Лавров подчеркнул, что Россия готова двигаться к безъядерному миру на основе соглашений, прописанных в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Договор о запрете ядерного оружия, который раскритиковали ядерные государства, вступит в силу после того, как его ратифицируют как минимум 50 стран.

На сегодня международное соглашение, запрещающее разработку, испытания, хранение, покупку, транспортировку и использование ядерного оружия, подписали 57 государств, а ратифицировали только пять.