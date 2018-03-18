Полиция заблокировала участников автопробега к дому Порошенко – под президентскую резиденцию согнали силовиков

В центре Киева в Музейном переулке полиция заблокировала представителей «Руха новых сил», которые планировали выехать автопробегом к имению президента Петра Порошенко в пгт Козин.

В частности, правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади.

Участники акции разговаривают и спортят с полицией и уговаривают правоохранителей освободить дорогу. Также они спрашивают у правоохранителей, почему на шлемах у них нет номеров и просят показать жетоны.

Также саму резиденцию Порошенко усилили сотрудниками силовых органов.

Кроме того, в «РНС» заявили, что полиция задержала еще одного участника их движения – Юрия Тебенко. Его доставляют в Шевченковское отделение полиции.

«Его обвиняют в том, что он - один из организаторов разбора конструкций на Майдане», - заявили в РНС.

«Накануне, когда активисты пытались установить сцену (на Майдане - ред.) для марша, полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста Игоря Терещенко», - заявили в РНС.

Относительно задержанного автомобиля, то "Украинская правда" сообщает, что речь идет о машине Сергея Кобы, которому правоохранители ранее сообщили о нарушении ПДД, которое он совершил днем 18 марта. Авто Кобы стояло на Европейской площади, а несколько патрульных авто перекрывали ему дальнейшее движение. Позже с Европейской площади Коба переехал на Музейный переулок, где его машине в дальнейшем не дали выехать полицейские.

Как уточнил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, на Европейской площади водителю сообщили о нарушении ПДД и просили предоставить документы для составления админпротокола, однако он уехал от полицейских, которые позже его догнали. За нарушение требований правоохранителей на него, кроме протокола за проезд по пешеходной части, будет составлен еще протокол за невыполнение остановки по требованию полиции.

Как известно, в воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане независимости состоялась акция за отставку Президента Украины Петра Порошенко, организатором которой является глава «Руху новых сил» Михаил Саакашвили. В ходе событий участниками митинга были демонтированы металлоконструкции, находившиеся на Майдане независимости.

Отметим, что в Николаеве сторонники Саакашвили также вышли на акцию за импичмент Порошенко.

