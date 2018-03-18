«Не хотят платить, но куда они денутся», - Гройсман о российском долге в $8,5 миллиардов

Владимир Гройсман Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что более 8 миллиардов долларов, которые Российская Федерация и газовый монополист «Газпром» должны Украине по разным газовыми делами, так или иначе будут выплачены Украине.

Такое мнение он высказал в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства.

- Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это 2,5 миллиардов долларов. Еще почти 6 миллиардов долларов (172 миллиарда гривен) - по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это 8,5 миллиардов долларов. Они не хотят этого делать (платить - ред.), но куда они денутся, - заявил Гройсман.

По его мнению, в нынешней ситуации Украина должна объединить усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства.

- За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность, - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что «Газпром» полностью выплатит НАК «Нафтогаз» $2,56 миллиардов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.