Замглавы Николаевского облсовета Кротова уличили в частом отсутствии на рабочем месте

Андрей Кротов Заместителя главы Николаевского областного совета Андрея Кротова уличили в частом отсутствии на рабочем месте, передает times.com.ua.

Отмечается, что рабочий день у Кротова начинается с 9-ти утра и заканчивается в 16:00. Попытки застать его в кабинете в разное время и в разные дни не увенчалась успехом.

Тем не менее, на обращение относительно его прогулов глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко указала, что таковых у него нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Кротов заявил о выходе из фракции «Оппозиционный блок».

А до этого стало известно, что глава Николаевского облсовета назначила своим заместителем «оппозиционера» Кротова, несмотря на замечания НАПК.