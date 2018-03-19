Глава МИД Германии назвал выборы президента РФ в оккупированном Крыму неприемлемыми

Хайко Маас Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму - неприемлемы.

Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Сегодня.

По словам Мааса, результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых они происходили.