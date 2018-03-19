Глава МИД Германии назвал выборы президента РФ в оккупированном Крыму неприемлемыми

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму - неприемлемы.
Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Сегодня.
По словам Мааса, результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых они происходили.
- Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированом вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемо, – сказал глава министерства.
Однако не смотря на то, что Россия остается для них сложным партнером, сотрудничество с ней является необходимым для решения крупных международных конфликтов. Также он отметил, что на заседании министров будет обсуждаться Украинский вопрос.
- Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ, – отметил Маас.
Ранее сообщалось, что по данным экзит-пола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на выборах президента РФ Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей.