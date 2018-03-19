ЕС призвал Россиию раскрыть програму газа «Новичок» для Организации по запрещению химоружия

В Евросоюзе призвали Российскую Федерацию раскрыть программу «Новичок» для Организации по запрещению химического оружия.

Об этом идет речь в заявлении Совета Евросоюза по иностранным делам, передает Укринформ.

Напомним, что ранее в Великобритании бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль и сопровождавшая его женщина подверглись воздействию неизвестного вещества, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Так, представители Евросоюза требуют привлечь к ответственности причастных к атаке в британском Солсбери.

«Евросоюз выражает безусловную солидарность с Соединенным Королевством, включая усилия Британии привлечь к ответственности ответственных за это преступление. Евросоюз очень серьезно воспринял оценки правительства Великобритании о том, что с высокой вероятностью ответственным за атаку является Россия», - говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что министры были шокированы применением боевого химического вещества на европейской земле впервые за последние 70 лет, что несет угрозу для всех граждан.

«ЕС призывает Россию срочно ответить на вопрос, нарушены Британией и международным сообществом, и обеспечить немедленное, полное и всеобъемлющее раскрытие своей программы «Новичок» для ОЗХО», - подытожили представители Евросоюза.