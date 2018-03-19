Страны Евросоюза договорились не поддерживать украинских политиков-популистов, - СМИ

В ЕС считают, что должны избегать поддержки популистов в Украине, даже если они руководствуются реформистскими и антикоррупционными лозунгами.

Об этом говорится в непубличном документе по вопросу реформ в Украине, подготовленном 13 государствами-членами ЕС, пишет «Европейская правда».

«Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги», - говорится в документе.

Также в ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису, мол, с 2014 года «ничего не изменилось».

«Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен», - пишут авторы документа и отмечают, что при этих условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины.

Они также отмечают, что политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом для ЕС, и подчеркивают, что популистские программы не гарантируют быстрого успеха.