Во Франции по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании задержали экс-президента Саркози

Николя Саркози Во вторник, 20 марта, во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента государства Николя Саркози.

Об этом сообщает NewsOne, ссылаясь на французскую газету Le Monde.

Причиной задержания экс-президента стало финансирование его избирательной кампании в 2007 году, уголовное производство по которому продолжается уже три года.

Отмечается, что допрашивать Саркози планируют сегодня, так как правоохранители имеют право задержать его только на 48 часов. После этого они должны принять решение – предъявить обвинения в совершении преступления или же отпустить на свободу.

Напомним, что в 2014 году Саркози уже задерживали по подозрению в оказании давления на судебный процесс.