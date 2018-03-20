Украинские нардепы будут оставлять оружие в специальных сейфах при входе в парламент, - закон

Верховная Рада Украины приняла закон касательно порядка доступа в парламент, который узаконивает прохождения народными депутатами через раму металлоискателей - оружие будут оставлять в специальных сейфах.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Так, за законопроект №8155 проголосовали 263 народных депутата. Соответствующим документом вносятся изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

«Вносится правка, что «к домам, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего дома», - говорится в сообщении.

Также не будут допускаться «лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами».

«Если народный депутат владеет зарегистрированным оружием, он должен будет оставлять его в специальных сейфах, которые будут размещены у входов в зал парламента», - передает издание.

В то же время упоминание о «ядовитых и сильнодействующих веществах» исключили из текста документа.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны народный депутат от «БПП» Иван Винник отметил, что при этом народные депутаты остаются неприкосновенными: никто обыскивать и осматривать их не будет.

Напомним, что 15 марта Савченко вывели из сессионного зала ВР, у нее нашли гранаты и оружие. Также ее обвинили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.