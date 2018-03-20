Командующий ОС Наев в 2018 году получил «денежный подарок» из Крыма: «Брат выплатил половину стоимости квартиры»

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что получил денежные средства от брата, который живет в аннексированном Крыму, как часть наследства.

Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

Так, согласно декларации Наева в начале 2018 года он получил «денежный подарок» от Максима Ивановича Наева в размере 135 тысяч гривен.

В свою очередь, Сергей Наев отметил, что с 1995 года его родители и младший брат проживали в Крыму, где проходил службу отец - военнослужащий.

«Еще до войны, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это – семейные дела», – объясняет генерал-лейтенант.

Впоследствии, в 2016-м и в 2017 годах брат передал ему две суммы, «в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов, то есть, эти средства, де-факто, не являются «подарком». В частности, он отметил, что как законопослушный гражданин, данные средства он указал в своей электронной декларации.

Также, в ходе интервью, командующий Объединенных сил рассказал, что иногда созванивается с родственниками, проживающими в Крыму - поздравляет с праздниками и «эти звонки ни для кого не секрет».

«Что касается действий брата на оккупированной территории – он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что впоследствии, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским», - выразил уверенность генерал-лейтенант.

На вопрос, допускает ли Наев возможность шантажа со стороны российских властей против него и его семьи, руководитель ОС сказал:

«Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом».

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Также, новоназначенный командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что целью проведения операции станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников.