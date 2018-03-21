Казакова не намерена подавать апелляцию на восстановление Сенкевича на посту мэра Николаева

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности городского головы - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова в понедельник, 19 марта, во время согласительного совета фракций заявила, что не хочет подавать апелляцию на решение Центрального райсуда о восстановлении Александра Сенкевича на посту мэра Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в горсовете.

Так, по словам источника, данное нежелание обосновано тем, что решение суда составлено профессионально и у горсовета нет шансов выиграть дело.

В частности, в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» заявление Казаковой подтвердил депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков, но отказался его комментировать.

- Это ее слова, к ней вопрос, - заявил он.

При этом его коллега, депутат Владимир Евтушенко и вовсе заявил, что такого не было:

- Я ответственно заявляю, что она такого не говорила. Она же тогда, 5 октября не голосовала за это решение, она же сказала, что она бы этого не хотела. Но сегодня этот вопрос не обсуждался, если он будет решаться, то это будет перед сессией и там будет принято решение. Тем более у нас есть 30 дней, - сказал Евтушенко.

Также он сообщил, что Татьяна Казакова со вторника, 20 марта находится в отпуске, однако когда она вернется, неизвестно. Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в аппарате горсовета. Отметим, что ближайшая сессия горсовета должна состояться в четверг, 29 марта. У городского совета есть 30 дней, чтобы оспорить в апелляционной инстанции решение о восстановлении Сенкевича на посту мэра.

Как известно, 16 марта судья Центрального райсуда Наталья Черенкова признала незаконным решение Николаевского горсовета о прекращении полномочий городского головы Сенкевича.