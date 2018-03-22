Власти Израиля опубликовали видео, как уничтожили ядерный реактор в Сирии

Израильские власти обнародовали видео уничтожения военно-воздушными силами страны ядерного реактора в Сирии.

Об этом сообщает «Новое время».

Удар по исследовательскому комплексу, расположенному в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, был нанесен в сентябре 2007 года, однако данные об этой операции были засекречены. По данным МАГАТЭ, ядерный реактор создавался при содействии со стороны Северной Кореи. Как заявили в Минобороны Израиля, решение об уничтожении объекта «является одним из самых важных, принятых здесь за последние 70 лет».

Там отметили, что спустя несколько лет провинция попала в руки террористической организации Исламское государство, и реактором могли бы завладеть ее боевики.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ захватила на оккупированных территориях Донбасса реактор и ядерные хранилища.