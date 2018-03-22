«Индивидуальный подход»: Как на Николаевщине глав администраций «меняли по закону»

Рабочая комиссия по отбору на руководящие должности Одна область в одной стране и с одним законом, но при этом такие разные подходы.

Оказалось, что прокуратура при всех громких заявлениях о задержании на взятке главы Кривоозерской райгосадминистрации Алексея Мирошниченка даже не обращалась в суд или к Порошенко, чтобы отстранить подозреваемого от занимаемой должности на момент следствия.

Тут же вспомнилось, как в свое время говорил губернатор Савченко об увольнении главы Новоодеской РГА, которому якобы несли взятку:

«Все знали информацию по главе Новоодесской РГА. Поэтому я позвонил, дал поручение и сегодня мы имеем определенный результат. Я не хочу говорить о некоторых избранниках, которые рассказывали, какой именно это человек и другое, но факт имеет место, поэтому он уволен. По другим вопросам ответ даст прокуратура и суд».

Хотя выяснилось, что тогда председателю Новоодесской райгосадминистрации даже не вручали подозрение.

«В Новой Одессе главу администрации быстро сняли в феврале под флагом «борьбы с коррупцией». Хотя у прокуратуры вопросов к Вербину не нашлось. Уголовное дело в отношении него не открыли, потому что оснований, как и доказательств просто нет», – писал нардеп Алексей Вадатурский.

И тут же вспоминается еще одно дело по главе Веселиновской РГА и депутата райсовета Анатолия Филимонова - недавно суд признал его виновным в совершении уголовного преступления.

Забавно, что производство относительного главы РГА в Веселиново открыли еще в 2016 году, но это не мешало подозреваемому занимать кресло главы администрации, пока дело кочевало в трех разных районных судах, и в итоге был оглашен приговор 16 марта 2018 года. Только этим приговором главу РГА отстранили спустя два года.

В контексте увольнений глав районных администрации интересны и недавние происшествия в Арбузинке и Вознесенске. Там двух глав РГА Палия и Баланюк уволили президентским распоряжением из-за отмены допуска к государственной тайне. При этом, что Александр Палий, что Наталья Баланюк высказывались об угрозе увольнения только как о методе наказания и давления, а не рациональной смене кадров.

Со всех этих недавних историй напрашивается вопрос: «Почему такой избирательный подход?». Видимо, несмотря на все лозунги о демократичных изменениях, на Николаевщине любят работать по старинке, когда влиятельный хозяин или крепкая «крыша» со своими прихотями превыше закона, логики и тасует политические фигуры ради личных амбиций.