Праворадикалы из «Нацкорпуса» заявили, что придут на сессию Николаевского облсовета требовать отставки Савченко

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий и Алексей Савченко Праворадикальная партия «Национальный корпус» (бывш. «Азов», – ПН) заявила, что ее члены 29 марта приедут на сессию Николаевского областного совета требовать от депутатов инициировать отставку председателя ОГА Алексея Савченко.

Соответствующее заявление размещено на официальной странице партии в Facebook.

«Националисты продолжают кампанию против председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, который подозревается в доведении до самоубийства Героя Украины Владислава Волошина. Поэтому в следующий четверг – 29 марта Национальный Корпус потребует от Николаевского областного совета выразить недоверие председателю ОГА. Для освобождения Савченко с занимаемой должности необходимо 2/3 голосов депутатов областного совета», – говорится в сообщении.

Как известно, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

По факту гибели Волошина полицией начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.