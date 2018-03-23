«Распоряжение подписано»: В Николаеве представили нового архитектора города

Андрей Цымбал В пятницу, 23 марта, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета представили нового главного архитектора города – Андрея Цымбала.

Об этом сообщает корреспондент «Преступости.НЕТ».

– Хочу по поручению Татьяны Викторовны (Казаковой, - ПН) вам представить начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета - главного архитектора города – Цымбал Андрей Анатольевич. Татьяна Викторовна подписала распоряжение. У нас здесь есть главный архитектор. Я уверен, что если такой человек назначен, то город это почувствует не через какое-то время, а уже с этого момента увидим конкретные действия во благо горожан и города, – сказал заместитель городского главы Владимир Крыленко.

В ответ на эти слова Андрей Цымбал сказал, что в городе много проблем и он намерен в ближайшее время предложить программу для их решения.

– В ближайшее время будет предложена программа первоочередных действий и перспективная программа, потому что есть большие проблемы с градостроительной документацией, с разрешительной системой, со сроками выполнения, – сказал Цымбал.

Напомним, что Андрей Цымбал был единственным претендентом на должность начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета – главного архитектора города. Ранее Цымбал рассказал, что хочет корректировать Генплан и возрождать исторические кварталы.