Экс-следователя Дмитрия Суса освободили из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен

Бывшего заместителя руководителя Департамента Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса по постановлению суда освободили из Лукьяновского СИЗО раньше срока.

Об этом сообщает интернет-издание Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Экс-следователя арестовали на сорок суток по причине невнесения залога. Повторный арест не состоялся, поскольку уже после освобождения внесли залог размером в миллион двести тысяч гривен.

Бывшему прокурору объявлено подозрение в присвоении чужого имущества. Также его подозревают в том, что во время своей работы продавал вещественные доказательства в уголовных процессах.

Согласно постановлению суда, Сус должен жить в Хмельницком, а его киевская квартира арестована. В Хмельницкий он перевез и свою ферму майнинга криптовалют. Кто именно внес за него залог и почему не внесли деньги еще до ареста и была ли это криптовалюта - на эти вопросы Сус отказался отвечать.

– Я думаю, что Национальный Банк еще не принимает в биткоинах, – так отшутился на вопросы журналистов Сус.

Напомним, 25 июля НАБУ совместно с САП в аэропорту «Борисполь» задержали экс-прокурора ГПУ близкого к нардепу Грановскому. Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Сус был уволен за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле. А именно: Сус не указал в анкете добропорядочности авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч гривен, который принадлежал его 85-летней бабушке. Позже на задержанного экс-прокурора Суса надели электронный браслет и отправили домой в Хмельницкий.