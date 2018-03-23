«У нас это сиротские округа?»: На исполкоме обратились к чиновникам Николаевской мэрии не ущемлять финансирование округов без депутатов

Члены исполкома Николаевского горсовета обратились к чиновникам мэрии, чтобы те прекратили неравномерное финансирование округов в городе.

Вопрос об этом на заседании исполнительного комитета горсовета в пятницу, 23 марта, поднял член исполкома Александр Садыков после доклада замдиректора департамента финансов Николаевского городского совета - начальника бюджетного отдела Татьяны Лосик о выполнении бюджета за 2017 года, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Александр Садыков отметил, что за прошлый год распорядители средств не использовали порядка 172 миллионов гривен. Начальник бюджетного отдела Татьяна Лосик добавила, что общая сумма больше – около 258 миллионов гривен. Из них часть является субвенциями, которые вовремя не поступили в городской бюджет

Александр Садыков (слева на фото) – Такое впечатление, что у нас все в порядке в городе. Излишки денег. Например, по УКСу у нас не использовано 57 миллионов, по жилищно-коммунальному хозяйству – почти 39 миллионов, образование, о котором говорят, что оно бедное и несчастное, – 21 миллион, – сказал Садыков.

Кроме того Садыков поднял вопрос неравномерного распределения по депутатским округам в городе.

– Была заметка на «Преступности.НЕТ» и сам я проанализировал, каким образом были распределены деньги, например по ЖКХ, среди избирательных округов. Вот у нас есть округа, на которые потрачено 11 миллионов – это 50-й, 42-й, 40-й, потом 46-й, 52-й, 12-й – 8 миллионов, 28-й – 7 миллионов, почти 8. А есть округа, на которые потрачено 543 тысячи, 279 тысяч или ноль. Самое интересное, что таких округов 7 – депутаты не выбраны. Вот я задаю вопрос депутатам и членам исполкома – у нас это сиротские округи? – сказал Александр Садыков.

Заместитель городского главы Владимир Крыленко в свою очередь сказал, что все равно этими округами занимаются и если нет депутатов, то над проблемами в этих частях города работают «исполнительные» органы.

– Вы абсолютно правильно сказали, что исполнительная власть должна беспокоиться об этих несчастных округах, где не оказалось депутатов. Вот я смотрю распределение денег от районных администраций. У нас опять таки 50-й округ, 54-й. На них выделены деньги – 7 миллионов, 7 миллионов, 6 миллионов, а опять округа на которых нет депутатов, тот же 20-й несчастный, 21-й – ноль. Даже районы не заботятся об этих округах.

Владимир Крыленко – Вы услышали информацию от члена исполкома? Объяснение на понедельник на аппаратный совет по этой ситуации, – распорядился заммэра Крыленко.

Вдобавок Садыков сказал: «самое интересное, что это же повторяется и в 2018-м году» и округа без депутатов ограничены в финансировании.

Также о проблемах в бюджетном процессе высказался и член исполкома, главврач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов, который посетовал, что часто большие суммы денег поступают в конце года, что не дает возможность выполнить все проекты.

– Мы всегда ждем последней сессии бюджетной и выделяются деньги в ноябре бюджетной сфере, то говорить о стопроцентном выполнении не приходится и скоро наступит время, когда бюджетники будут отказываться от этих денег. Их еще больше будет, потому что проверки, которые идут потом в ноябре за тот объем работ, они просто сносят половину головы. Сейчас на предприятиях бюджетной сферы колоссальное количество проектов, незавершенного строительство. Может действительно не ждать последней бюджетной сессии, а распределять эти средства, чтобы планомерно в течение года работать, – сказал Демянов.

Крыленко поддержал позицию Демянова и также обратился к чиновникам и депутатам оперативно проводить перераспределение бюджета.

Напомним, что подробнее о неравномерном распределении средств на округах с депутатами и без можно прочитать в материале журналистки «Преступности.НЕТ» Александры Ющишеной «Бюджетный «пирог» ЖКХ Николаева или Что общего между «делом Копейки» и «формулой Сенкевича»