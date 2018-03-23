«Где-то под скатертью пусть такой список лежит»: В Николаевской мэрии снова заговорили о списке недобросовестных подрядчиков

В Николаевском городском совете решили активизировать работу по контролю работы фирм, недобросовестно выполняющих подряды за средства городского бюджета.

Об этом в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета в пятницу, 23 марта, рассказал заместитель городского главы Владимир Крыленко, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обсуждение этой темы началось после вопроса члена исполкома Александра Трифонова к директору департамента ЖКХ горсовета Андрею Палько о плохом состоянии дорожного покрытия на Южнобугском (Варваровском) и Ингульском мостах.

Палько рассказал, что недавно на Южнобугском мосту уже проводился ямочный ремонт и это сфера ответственности Службы автодорог и мэрия не может финансировать их работы. Относительно Ингульского моста Андрей Палько сообщил, что на нем действительно дорожное покрытие очень быстро пришло в непригодность.

– С Ингульским мостом ситуация сложнее. Вы помните, что там презентовали новое покрытие, но оно полностью у нас сошло, – рассказал Палько, добавив, что на работы есть гарантия и в ДЖКХ работают над этим направлением.

В свою очередь заместитель городского головы Владимир Крыленко рассказал, что департаменту ЖКХ и админинстрациям районов поручили промониторить качество работ подрядчиков.

– Мы на аппаратном совещании приняли решение, которое поручили департаменту ЖКХ как обобщить, но каждый глава районной администрации изучает все договора, которые были на дороги, на капитальные (работы, - ПН), гарантии: год-два-три. Уже второй понедельник они докладывают о состоянии работы: претензии, подача в суд, расторжение договоров и так далее. Эта работа под контролем и я прошу и Андрея Николаевича (Палько, - ПН), и районы информировать город по поводу этой работы. Мы не можем, как в банковской системе завести список тех, кто не возвращает кредиты. А тут те, кто «хорошо» делают дороги. Я не знаю, как такой список будет с точки зрения законодательства, но где-то под скатертью пусть такой список лежит, чтобы мы не наступили на эти грабли в этом году, – сказал Крыленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Николаева заподозрили подрядчиков Департамента ЖКХ в сговоре при торгах на ремонт дорог в городе.