В Николаеве утвердили места временной торговли перед Пасхой и поминальными днями

Исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил порядок временной торговли пасхальной продукцией и ритуальной атрибутикой на территории Николаева.

Такое решение члены исполкома горсовета приняли в пятницу, 23 марта, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения, временная торговля вышеуказанной продукцией будет проходить с 3 по 17 апреля и в мэрии под это по городу определили 59 адресов.

Кроме того, с торговцами планируют заключать договоры на уборку территории и вывоз мусора. Контролировать соблюдение санитарного состояния территории, на которой будет осуществляться временная праздничная торговля Пасхальной продукцией и ритуальной атрибутикой, будут районные администрации города.

Отметим, что у некоторых членов исполкома возникли замечания к местам такой торговли. В частности звучало, что подобная временная торговля нечестная в сравнении с постоянными торговцами, оплачивающими аренду места и налоги, а также, что в некоторых отведенных местах недостаточно площади для дополнительной торговли.

В итоге исполком поддержал проект решения, но в него должны внести изменения по замечаниям членов исполкома.

Напомним, что в Николаеве администрации районов провели рейды против уличных торговцев.