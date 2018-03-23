Чиновник Николаевской мэрии с сообщниками за один пакет поддельных документов получали 6 тысяч долларов, – СБУ

Начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Александр Кондратьев совместно со своими подельниками за полный комплект поддельных документов получали около шести тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как известно, 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области по подозрению в участии в коррупционной схеме задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева. Помимо Кондратьева, по подозрению в совершении преступлений, задержали 5 человек, а именно - бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Республики Молдова, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

Участник схемы формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное. Установлено, что занимались этим они около 10 лет, а задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

В спецслужбе добавили, что в состав группировки, которая работала на территории четырех областей, входили работники государственной миграционной службы, МВД, адвокат и представители криминального мира.

Оперативники СБУ зафиксировали, что злоумышленники подыскивали иностранцев, заинтересованных в возможности незаконного выезда в Европейский Союз. Для изготовления поддельных документов дельцы использовали паспорта и удостоверения граждан Украины, выданные на территории АР Крым в период до временной аннексии полуострова, достоверность которых невозможно подтвердить. На основе фальсифицированных документов клиентам оформлялись новые ID-паспорта, карточки налогоплательщиков, а затем и загранпаспорта.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько эпизодов незаконного оформления документов участниками группировки. Двум иностранцам злоумышленники, в частности, обеспечили полный пакет поддельных документов по двенадцать тысяч долларов США», – подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что как оказалось, начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Александр Кондратьев имеет двойное гражданство - Украины и России, а его сын служит в Вооруженных силах Российской Федерации.

Напомним, что в 2017 году в аэропорту «Борисполь» полиция задержала российского «вора в законе» по прозвищу «Пецо», который прибыл с паспортом гражданина Украины, выданным в Николаеве.