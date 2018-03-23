Порошенко назначил главой Волынской ОГА генерал-лейтенанта в отставке – Александра Савченко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Савченко новым главой Волынской ОГА вместо Владимира Гунчика.

Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

- Хочу отдельно отметить, что новый губернатор, председатель ОГА Александр Савченко, я его знаю уже, думаю, лет 18. Это профессиональный, решительный, патриотичный, очень грамотный и очень одаренный человек, у которого сейчас стоит задача поддержать те все тенденции, которые были начаты господином Владимиром – защитить волынский бизнес, обеспечить порядок. Он возглавлял очень важный департамент МВД, был заместителем министра, генерал-лейтенантом, полковником. Уверен в том, что те задачи, которые я ему задаю, чрезвычайно амбициозные и важные. В области должен быть порядок, - сказал Порошенко на брифинге в Луцке, передает телеканал «112 Украина».

Отметим, что Гунчик был волынским губернатором с 24 июля 2014 года.

Справка:

Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в с. Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области. Образование высшее, окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1994 году – Украинскую академию внутренних дел.

В органах внутренних дел с 1984 года, с июля 2001 года – начальник Главного управления, а затем Департамента административной службы милиции, затем – Департамента общественной безопасности МВД Украины. С февраля 2005 года в отставке. В 2005 году – директор Департамента ГСО при МВД Украины. C декабря 2007 по март 2010 года – заместитель министра внутренних дел Украины.

С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Украины Развадовского. В 2014-2016 годах работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». С января 2017 года назначен на должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации, работал до ноября. Имеет научную степень кандидата юридических наук по специальности административное право и процесс; финансовое право; информационное право.