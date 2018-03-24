Главный радикал Николаевщины призвал политиков не спекулировать и не пиариться на гибели Волошина

Руслан Пересунько Глава николаевской областной организации Радикальной партии Руслан Пересунько призвал политиков не использовать для пиара и спекуляций гибель и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

Об этом Пересунько написал на своей странице в «Facebook».

«В связи с многочисленными просьбами прокомментировать трагическую ситуацию, которая произошла с Народным Героем Украины, легендарным летчиком Владиславом Волошиным, хочу подчеркнуть, что Николаевская областная организация Радикальной партии Олега Ляшко никоим образом не будет использовать это событие для пиара и спекуляций. Пользуясь случаем, призываю и других политических оппонентов, которые начинают делать заблаговременные выводы, прекратить подобное поведение».

«Свое слово должно сказать следствие, которое сейчас продолжается. Обстоятельства трагедии должны полностью проверить компетентные органы, а все выдвинутые версии – досконально отработать. Если окажется, что в этой трагедии виноваты конкретные люди – тогда сделаю все, чтобы они были наказаны».

«Как руководитель Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко, я не участвовал и не буду участвовать в любых обсуждениях этой ситуации, пока не будут обнародованы официальные результаты расследования. Настоятельно прошу не обращаться ко мне с просьбами публично поддержать одну из любых выдвинутых версий или инициировать участие партийцев в любых массовых мероприятиях, связанных с гибелью Владислава Волошина», - написал Пересунько.

Напомним, что праворадикальная партия «Национальный корпус» (бывший «Азов») заявила, что ее члены 29 марта приедут на сессию Николаевского областного совета требовать от депутатов инициировать отставку председателя ОГА Алексея Савченко. «Нацкорпус» заявил, что продолжает кампанию против председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, который якобы «подозревается в доведении до самоубийства Героя Украины Владислава Волошина».

Как известно, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета 18 марта. А 20 марта под зданием Николаевской ОГА собрались сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.