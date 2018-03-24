Новый закон о нацбезопасности предусматривает передачу СБУ под контроль парламента

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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал передачу контроля над Службой безопасности Украины Верховной Раде.

Об этом он сказал в субботу, 24 марта, на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины, передает «112 Украина».

По его словам, это предусмотрено в новом законе «О национальной безопасности Украины».

«Окончательная редакция нового закона «О национальной безопасности» предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО – наша стратегическая цель», - заявил Порошенко.

 

Julia Davudenko

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