Президент Российской Федерации Владимир Путин в свой новый президентский срок готов согласиться на решение проблемы по Донбассу.

Об этом сообщает американский журнал Time.

«В следующий срок Путин готов решить проблему Донбасса, района Восточной Украины, где российская армия подпитывала гражданскую войну с 2014 года. Источники в МИД России сообщили «Time», что Путин готов сделать Восточную Украину контролируемой областью временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово», - говорится в материале.

При этом отмечается, что он не готов идти на уступки по крымскому вопросу.

«Это справедливо», - отвечает Путин всем иностранным партнерам, когда они спрашивают о Крыме. Что касается его, то население Крыма удовлетворено аннексией Российской Федерации, а это означает, что правосудие было удовлетворено. Ничего не нужно менять.

Стоит отметить, что редакция американского журнала Time поместила на свою обложку портрет президента Российской Федерации Владимира Путина с царской короной на голове.