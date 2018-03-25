«Политзаключенные останутся один на один с Мордором», - первый вице-спикер ВР объяснила, почему Украина не высылает российских консулов

Ирина Геращенко Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина не высылает российских консулов из страны только потому, что тогда украинские политзаключенные останутся один на один с Россией.

Данное заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Украине нет посла Российской Федерации, а агреман на нового власти не приняли.

- Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов. Высылка российских консулов приведет к высылке украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников, - написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. В ответ Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов.