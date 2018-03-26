США и ряд европейских стран одновременно объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ

Соединенные Штаты Америки и ряд стран Европейского союза вместе объявят о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом в Twitter со ссылкой на источник сообщила корреспондент CNN Мишель Косински, которая работает в Государственном департаменте США

«Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов», - сообщила Косински.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.