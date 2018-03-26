Аграрная комиссия Николаевского облсовета не поддержала предложение главы ОГА вывешивать красно-черный флаг

В понедельник, 26 марта, постоянная депутатская комиссия Николаевского облсовета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села не поддержала вынесение на сессию вопроса о поднятии красно-черного флага перед административными зданиями, который инициировал глава николаевской ОГА Алексей Савченко.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш Край».

Как отметил глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете и руководитель постоянной комиссии по вопросам АПК Юрий Кормышкин, вынесение на заседание сессии облсовета проекта решения «Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Николаевской области» – поспешное решение, которое в последнее время носит больше политический характер.

По его мнению, есть лишь один сине-желтый флаг, который должен использоваться как официальный государственный символ. А решение о том, чтобы поднять красно-черный флаг, должно приниматься людьми на местах по желанию. Поэтому на заседании комиссии по вопросам АПК, которая проходила в понедельник, 26 марта, депутаты не голосовали за вынесение данного вопроса на сессию.

Юрий Кормышкин отмечает, что с уважением относится к добровольческим отрядам и участникам АТО. И потому уверен, что вопрос о размещении красно-черного флага, символизирующего, в первую очередь, многовековую борьбу украинцев за независимость, не стоит превращать в вопрос, который на сегодняшний день обсуждается на уровне политики.

– Такой позыв должен быть в сердцах у каждого – если кто хочет вывесить этот флаг на праздник, пожалуйста, закон не запрещает. Но не нужно переносить этот вопрос в политическую плоскость, пусть люди на местах самостоятельно принимают решение, тем более, если мы говорим об автономности и самодостаточности ОТГ. Я дважды голосовал за вопрос о признании России страной-агрессором. У меня даже не было мысли голосовать иначе, так как своим голосованием, я в полной мере отображал позицию и мнение своих избирателей. А вопрос красно-черного флага должен определяться исключительно на местах. «Люди в районах и селах должны для себя лично решить, осмыслить, понять и принять», – считает депутат.

В итоге члены комиссии по вопросам АПК не вынесли вопрос по красно-черному флагу на сессию. «За» проголосовали всего 3 депутата. По информации «Преступности.НЕТ», «За» проголосовали депутат от «Оппоблока» Александр Ясинский, депутат от «Нашего Края» Рустамджан Садридинов и внефракционный депутат Николай Подгородинский.

Позже Александр Ясинский связался редакцией «Преступности.НЕТ» и сообщил, что он не голосовал «За», а воздержался во время голосования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Ранее заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир призвал депутатов облсовета вынести на сессию вопрос о поднятии красно-черного флага перед административными зданиями, чтобы в том числе при его обсуждении развеять существующие спекуляции.

А на заседании комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов произошла перепалка между общественниками и депутатами из-за проекта решения, касающегося поднятия красно-черного флага национально-освободительной борьбы возле административных зданий и не только.