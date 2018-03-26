«Поставили назначения на конвейер»: Общественный совет добропорядочности отказывается дальше оценивать судей

Общественный совет добропорядочности (ОСД) объявил о выходе из процесса квалификационной оценки судей.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте совета.

Совет заявил, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины намерена поставить оценку на конвейер и отчитаться об «успешной» реализации судебной реформы.

«Квалификационная оценка — конвейер, единственная цель которого — сохранить судьям должности и отчитаться о «успешном завершении» реформы. На судейском конвейере ВККС устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности», — подчеркивается в сообщении.

ОСД отметил, что ВККС хочет менее чем за год переаттестовать более 5 тыс. судей. В частности, 23 марта комиссия за полтора часа провела собеседования с 9 судьями.

«Нарушая закон и Конституцию, ВККС сделала все для того, чтобы общественность не смогла помешать этому конвейеру. Более того, своими решениями Комиссия дала «зеленый свет» всем судьям, которые принимали решение против участников Революции Достоинства», — добавили в совете.

Подробно о причинах своего решения члены ОСД расскажут на брифинге в Украинском кризисном медиацентре, который начнется 26 марта в 11:00.

ОСД готовит для ВККС досье на судей и кандидатов на должность судей. Совет может предоставить вывод о несоответствии судьи критериям профессиональной этики и добропорядочности. Но ВККС способна большинством голосов обходить такие выводы ОСД.

Напомним, после назначения судей ВСУ Совет добропорядочности обратился к Порошенко с заявлением о том, что результаты конкурса в Верховный Суд несправедливы и не отвечают ожиданиям общества по очистке и обновлению судейского корпуса.