Было бы смешно, если бы не было так за державу обидно, и за журналистскую братию, к коей я тоже имею честь себя относить. Особенно задорно, когда люди, которые читают лекции о журналистских стандартах, их же сами и «паплюжать»...

Смотрю «Факты Тижня» ICTV. К нам приезжал корреспондент Yaroslav Minervin, брал комментарий, я его даже давала. Только в программу он не вошел от слова «совсем». Зато в программе есть комментарий Дмитро Гнап (Dmytro Gnap). Который говорит, что Алексей Савченко влиял на назначение на должность начальником полиции области Юрия Мороза.

«Факты Тижня», в самом названии программы ссылка на то, что журналисты должны вроде бы как проверять и подавать факты. Это же не «Інсинуації Тижня» или «Маніпуляції Тижня»? Так вот вам факты из открытых источников, которые можно было проверить, не вставая из-за компьютера:

«25 августа 2016 года исполняющим обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области был назначен Юрий Мороз». (https://news.pn/ru/public/166962)

И только спустя полтора месяца…

«6 октября 2016 года президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации, с испытательным сроком три месяца». (https://strana.ua/…/34912-poroshenko-naznachil-savchenko-gu…)

Так кто кого назначил? На голову не налезает такое вранье. А, может, это Юрий Мороз повлиял, на назначение губернатора, с которым, важно напомнить, никогда не служил и не работал, если мы говорим о фактах? И еще, наверное, повлиял на те события, которые предшествовали этим событиям? Может, некоторым СМИ не стоит приезжать и брать для виду комментарии, просто на Таро раскиньте, и дело с концом… Ведь закон о клевете был драконовский, его нельзя было принимать, а, значит, можно нарушать Этический кодекс журналиста и Журналистские стандарты?

P.S: а по-человечески дико, как порезали слова отца Владислава Волошина в том сюжете…

Чуть позже напишу о сегодняшнем брифинге…