«Гигантская толпа идиотов, которые кричат про зраду», - советник Порошенко Бирюков назвал недовольных властью врагами

Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков считает людей, которые критикуют действующую власть, врагами государства.

Об этом он пишет в Facebook.

«Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги», - заявляет Бирюков.

По его словам, на самом деле в бедах Украины виновата Россия, а не президент.

«В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку», - негодует советник.

Порошенко же, по мнению Бирюкова, делает все, чтобы украинцам жилось легче.

«За эти 4 года, в воюющей стране: стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, сформирована международная коалиция союзников», - пишет он.

Напомним, украинская журналистка, телеведущая Надежда Сасс была уволена с канала Newsone после того, как в она прямом эфире резко высказалась в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Отметим, что согласно социологическому опросу больше половины николаевцев не одобряют деятельность ОГА и облсовета.