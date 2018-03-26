Украина, США и 14 стран Евросоюза выдворили российских дипломатов из-за отравления шпиона Скрипаля

Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери, связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались. Потому как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», - говорится в сообщении.

Также Германия намерена выслать четырех российских дипломатов в ответ на отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом сообщает Welt. Соотвествующее заявление объявят в понедельник. Отметим, что об этом сообщили несколько немецких СМИ.

По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о четырех дипломатах с прошлым в разведке. Ожидается, что похожие действия предпримут Франция и другие страны Евросоюза.

Франция выслала четырех российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает Reuters.

"Франция выдворила четырех российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля", - сказал в понедельник французский дипломатический источник.

По словам источника, дипломаты должны покинуть страну в течение недели.

Чехия и Литва решили выслать по три россиянина, Нидерланды, Италия и Дания - по два, а Латвия и Эстония - по одному.

Как заявил глава Европейского Совета Дональд Туск, 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ по делу Скрипаля.

Соединенные Штаты также высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, передает «Associated Press».

Такие меры, сообщили представитель администрации президента США Дональда Трампа, принимаются в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, пояснил он, высылка дипломатов должна послужить сигналом того, что в США «недопустимо много» сотрудников российских спецслужб.

Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН. Речь, как пояснил собеседник агентства, идет о сотрудниках российских спецслужб, использующих миссию при ООН как прикрытие.

Высылаемые дипломаты должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия даст «зеркальный ответ» на высылку дипломатов из США.

«Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова», — цитирует РИА Новости заявление Джабарова.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам также заявил, что решение о высылке сотрудников миссии России при ООН является незаконным, так как эта организация не находится под американской юрисдикцией.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.