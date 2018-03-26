Выдворенные дипломаты являются представителями российских спецслужб, - МИД Украины

В украинском МИД заявляют, что российские дипломаты, которых собираются выслать, являются представителями спецслужб РФ.

Об этом в эфире «112 Украина» сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

- В духе солидарности с нашими британскими партнерами, трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались, это и из Киева, и из Генконсульства России на территории Украины. Мы получили все доказательства, эти 13 являются представителями российских спецслужб. В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины. Буквально сейчас состоится вручение соответствующей ноты временно поверенному РФ в Украине о выдворении этих дипломатов и объявлении их персонами нон грата, - сказала она.

- Это только начало той политики по отношению к России, что приведет к ее дальнейшей изоляции из-за ее пренебрежения к международному праву, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, использования запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно, нужно усилить санкционные рычаги по РФ, и все партнеры понимают, - добавила Беца.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.