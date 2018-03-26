«Ответ будет зеркальный»: В МИД России отреагировали на выдворение своих дипломатов

Россия намерена в ближайшее время отреагировать на массовую выселку российских дипломатов из Европы и США.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает «РИА Новости».

«Ответ будет зеркальный. Проработаем в ближайшие дни и дадим ответ по каждой стране», — сказал он.

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.