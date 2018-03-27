Скандальная глава НАПК Корчак объявила о своей отставке

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, срок полномочий которой заканчивается в среду, 28 марта, не собирается выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.

Об этом сообщила Корчак на своей странице в Facebook.

«Всем, кому все время мешала Корчак, ее «неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные» действия, гаражи, непредставление в отставку, принципиальность, «связи с «Народным фронтом», голос, внешность и т. п., хочу сообщить – в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием «бремя славы» переложу на чужие плечи», – написала Корчак.

Кроме того, она выразила надежду, что на внеочередном заседании смогут избрать нового главу Национального агентства.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Корчак ежемесячно зарабатывает более 100 тысяч гривен.

Как известно, ранее руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчакв фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что «куратор НАПК» в Администрации президента пытался установить контрольнад решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение. В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.