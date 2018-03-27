Любые спекуляции вокруг ситуации с Николаевским аэропортом лишние, – глава фракции БПП в Николаевском облсовете

Председатель фракции БПП «Солидарность» в Николаевском областном совете Сергей Чорный считает, что необходимо избегать любых спекуляций вокруг ситуации с николаевским аэропортом.

Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба партии БПП «Солидарность».

«Считаю, что Николаевщине необходим такой инфраструктурный объект как аэропорт, и любые спекуляции на эту тему являются лишними. Обстоятельства, которые привели к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский аэропорт» Владислава Волошина, установит следствие. Считаю, что обвинения в адрес любых лиц являются безосновательными и приводят к спекуляциям. Если окажется, что в этой трагедии виноваты конкретные люди, то они должны быть наказаны в соответствии с требованиями закона», - заявил он.

Как известно, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

По факту гибели Волошина полицией начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.