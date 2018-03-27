«Незаконное решение»: Еще одна комиссия Николаевского облсовета не поддержала проект по красно-черному флагу

Постоянная депутатская комиссия Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций не поддержала вынесение на сессию вопроса о поднятии красно-черного флага перед административными зданиями, который инициировал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

За соответствующий проект решения комиссия голосовала дважды в ходе очередного заседания во вторник, 27 марта.

- Лично моя позиция: это незаконное решение, но вынести на сессию его нужно. Решение комиссий носит рекомендательный характер, и вы прекрасно понимаете, что и без решений комиссий этот вопрос будет вынесен на сессию. Он автоматически вынесется на сессию, - отметил при обсуждении депутат Вадим Олабин.

Помощник главы ОГА Савченко, депутат Александр Бондарь также выступил за то, чтобы проект вынести на сессию:

- Кто, как проголосует, так и будет. Лично моя позиция – для меня в душе и в сердце один национальный флаг – жёлто-голубой. Все.

Депутат Татьяна Демченко заявила, что вопрос в принципе рассматривается для того, чтобы отвлечь людей от проблем.

А глава комиссии Федор Барна заявил, что рекомендовал бы на сессии рассмотреть вопрос об обращении к Верховной Раде Украины относительно внесения изменений в законодательство по этому поводу.

В итоге голосов для принятия положительного решения не хватило ни в первый, ни во второй раз голосования.

Стоит отметить, что до этого проект не поддержала комиссия по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.