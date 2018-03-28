«Шо ты тут понты лепишь!» - Барна повздорил с Фроленко в Николаевском облсовете

Фёдор Барна Во вторник, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета в ходе заседания комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций ругались и нецензурно выражались в адрес друг-друга.

Об этом сообщают Новости Н.

Так, в ходе заседания комиссии депутаты неоднократно спорили и нецензурно выражались в адрес коллег. Когда Тахир Садридинов обратился к Фёдору Барне с просьбой успокоить депутатов, тот ему ответил: «Ну что ты мне предлагаешь их п@#дить, или что? Вова (Фроленко - прим. ПН), сядь на место, у тебя геморрой, или что?».