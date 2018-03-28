«Шо ты тут понты лепишь!» - Барна повздорил с Фроленко в Николаевском облсовете

Во вторник, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета в ходе заседания комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций ругались и нецензурно выражались в адрес друг-друга.
Об этом сообщают Новости Н.
Так, в ходе заседания комиссии депутаты неоднократно спорили и нецензурно выражались в адрес коллег. Когда Тахир Садридинов обратился к Фёдору Барне с просьбой успокоить депутатов, тот ему ответил: «Ну что ты мне предлагаешь их п@#дить, или что? Вова (Фроленко - прим. ПН), сядь на место, у тебя геморрой, или что?».
Однако после того, как Фроленко назвал всех сидящих за столом лохами и обвинил в воровстве, Барна вышел из себя и стал нецензурно выражаться в его сторону.
- Вова, фильтруй базар! Ты шо, боевой какой-то, бл@д#, дядя? Шо ты тут понты лепишь? Сядь на место и веди нормально комиссию! Сиди пиши протокол, бл@д#! Начинаешь тут выеживаться, бл@д#. Кто лохи? Тахир лох? Этот лох? Или я лох? Скажи кто лох конкретно, бл@д#. Слышишь, бл@д#, фраер, бл@д#, - кричал он.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном совете выступают за увеличение суммы средств на выполнение поручений избирателей депутатами областного совета (так называемые «депутатские деньги») хотя бы до 150 тысяч гривен. На данный момент каждый депутат может испльзовать на эти цели 40 тысяч гривен.