«Осуждает действующую власть в РФ»: российский курсант после победы Путина попросил политического убежища в Украине

Курсант российского пограничного училища попросил Украину предоставить ему политическое убежище.

Об этом сообщил в Facebook помощник главы Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

По его словам, на днях на пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Он сообщил, что является военнослужащим ФСБ РФ и требует признать его политическим беженцем.

«Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину», - сообщил Слободян.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ статуса беженца.

Напомним, бывший офицер ФСБ, воевавший в «Правом секторе», получил гражданство Украины.

Как известно, летом 2014 года старший лейтенант Пограничных войск Федеральной службы безопасности России Илья Богданов перешел на сторону Украины и обвинил президента РФ Владимира Путина в разжигании войны.

Отметим, ранее Министерство обороны ходатайствовало о предоставлении гражданства Украины бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову, который летом прошлого года перешел на сторону ВСУ и вместе с другими «киборгами» защищал Донецкий аэропорт от боевиков.