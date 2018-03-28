«Пусть пресса увидит!»: Президиум Николаевского облсовета проголосовал за запрет рассмотрения вопроса по красно-черному флагу

Президиум Николаевского областного совета большинством голосов принял решение больше никогда не рассматривать вопрос о поднятии красно-черного флага возле административных зданий в регионе.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания в среду, 28 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Этот вопрос прошел почти все комиссии, решение было не принято на двух заседаниях – на комиссии по АПК и бюджетной. Также хочу сообщить, что наш коллега депутат Сергей Чорный своим запросом внес еще одну редакцию проекта, чтобы национально-освободительный флаг можно было поднимать на несколько дней в год. Предлагаю этот вопрос перенести на рассмотрение следующей сессии, доработать два проекта решения и определиться, - предложила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

За такое предложение практически никто не проголосовал. При этом депутаты Максим Невенчанный и Татьяна Демченко внесли предложение вообще не выносить этот вопрос никогда на рассмотрение депутатов.

- Не будоражить людей знаменами! – заявила Демченко.

И когда предложение было поставлено на голосование – большинство проголосовали за. Но Виктория Москаленко не согласилась с таким результатом и поставила еще раз на голосование свое предложение. В итоге проголосовала она и еще один депутат. Возникла перепалка, которая переросла в ругань и обмен оскорблениями. На требования депутатов поставить на голосование еще раз второе предложение Москаленко отказывалась.

- Проект решения не прошел две комиссии, он и так не выносится на сессию. Я предложила такой вариант (доработать проект в двух редакциях и рассмотреть на следующей сессии – ПН), не поддержали. Он и так не идет на сессию!... Мы не можем запретить ОГА впредь не вносить проект на рассмотрение, - говорила Москаленко. - Поставьте на голосование! – требовала Демченко. - Мы не можем запреть ОГА, конечно, но депутаты могут высказать свою позицию по таким инициативам администрации!... – заявил Невенчанный. – Решение может не иметь юридической силы, пусть пресса увидит отношение большинства к глупым инициативам ОГА! - И точка! А если мы эту точку не поставим, мы первыми будем колобродить этот вопрос… - выпалила Демченко.

В итоге после перепалок, споров, ругани, Москаленко поставила предложение, и семеро членов президиума проголосовали за.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.