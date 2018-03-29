Суд 2 апреля решит, сможет ли Сенкевич вернуться на пост мэра Николаева до рассмотрения апелляции

Судья Наталья Черенкова Судья Центрального райсуда Николаева Наталья Черенкова 2 апреля огласит решение по иску Александра Сенкевича о немедленном восстановлении на посту городского главы Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда.

Представители Александра Сенкевича просили суд принять решение к немедленному исполнению, поскольку его законные права на были полностью восстановлены. Адвокат Кирилл Юхно утверждал, что Сенкевич избран на публичную должность и судья в мотивирующей части решения прописала, что подобные иски должны вступать в силу немедленно. Юрист просил суд позволить Александру Сенкевичу приступить к выполнению должностных обязанностей городского головы Николаева и не дожидаться возможной подачи апелляционной жалобы городского совета и ее рассмотрения в суде.

Самого истца Александра Сенкевича на заседании не было.

Представители горсовета не высказали свою четкую позицию и сказали, что доверяют суду и оставляют вопрос исключительно на рассмотрение судьи.

В итоге, выслушав мнения всех сторон, судья Наталья Черенкова ушла в совещательную комнату для принятия решение, которое огласит решение 2 апреля.

Представители Александра Сенкевича Судья Наталья Черенкова Юристы Николаевского городского совета

Напомним, что исполняющая обязанности городского главы - секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета.